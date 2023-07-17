Войти | Зарегистрироваться
10:59

вторник,
18 июля
Онлайн
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Світ
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Стефанішина: Членство у НАТО – це найдешевша гарантія безпеки для України
Країна
Стефанішина: Членство у НАТО – це найдешевша гарантія безпеки для України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Гуменюк: Вибухи в окупованому Севастополі могли бути провокацією з боку рф

17.07.2023 / 13:19
Ранкові вибухи в окупованому Севастополі могли бути провокацією з боку рф, аби переконати цивільних в їхній нібито безпеці та створити бойову картинку.

Таку думку в ефірі національного телемарафону висловила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише УНН.

За її словами, це може бути пов’язано із рішучою заявою Головнокомандувача ЗСУ щодо деокупації Криму.

“Зокрема, вони дуже потужно реагують на повідомлення в інформаційному полі. Тобто, побачивши такі міцні заяви головнокомандувача, окупанти цілком здатні забезпечувати подібні провокації”, — зазначила Гуменюк.

Гуменюк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
18 июля
17 июля
16 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.