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Малюська: В Україні їх можна було б мобілізувати близько 50 тисяч осіб, які мають судимість

18.02.2024 / 13:15
В Україні на сьогодні налічується близько 50 тисяч осіб, які мають судимість, але не перебувають за гратами, і після відповідної перевірки їх можна було б мобілізувати до Сил оборони.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає кореспондент Укрінформу.

«Потрібно говорити, що у нас зараз не використовується Збройними силами цілі дві великі категорії: перша - ті, хто за гратами, а інші – ті, хто не за гратами, хто давно на волі, а можливо, навіть за гратами не був, але вони колись отримали вирок... Це ті люди, які мають судимість непогашену. Вона може тривати роками після того, як вони відбули своє покарання. Вони працюють, живуть звичним життям, але до армії їх не забирають... Цих людей є щонайменше 50 тисяч, яких можна спокійно мобілізувати», - сказав Малюська.

За його словами, складніша ситуація з тими особами, які перебувають за гратами, але могли б стати на захист Батьківщини.

Коментуючи пов’язані з цим ризики, міністр зазначив, що процедура перевірки таких осіб не буде тривалою. «Це точно не займе багато часу, тому що у нас вже зараз кожен з них проходив тестування на визначення ризикованості того, що вони вчинять повторний злочин», - сказав Малюська.

Він додав, що Мін'юст готовий поділитись інформацією з ТЦК, Збройними силами, поділити таких людей за категоріями скоєних злочинів. Зокрема, сказав міністр, засуджені за порушення ПДР або корупційні злочини не можуть становити загрози для побратимів. До тогож в армії потрібні не лише бійці на передовій, а й ті, хто забезпечує боєздатність армії.

«Потрібно багато чого робити, допомагаючи тим, хто захищає Батьківщину «на нулі», в тому числі будувати інфраструктурні різні речі. Якщо ризиковано давати автомат, давайте дамо лопату», - зазначив міністр.

Малюська, мобілізація
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