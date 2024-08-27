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Зеленський привітав ОПК України з успішним випробуванням першої власної балістичної ракети

28.08.2024 / 12:16
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва.

Про це він розповів на форумі "Україна 2024. Незалежність", передають Українські Новини.

"До речі, раз ми пішли до того, які ще є напрацювання в Україні, ну, думав, що рано про це говорити, але хотілося б, щоб була оцінка суспільством цього, саме наших людей, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах, було випробування позитивне першої балістичної української ракети", – сказав він.

Зеленський привітав з відповідною подією український оборонно-промисловий комплекс.

Президент зазначив, що не може поділитися більше детялями про балістичну ракету вітчизняного виробництва.

ракета, Зеленський
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