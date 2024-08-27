Зеленський привітав ОПК України з успішним випробуванням першої власної балістичної ракети

Про це він розповів на форумі "Україна 2024. Незалежність", передають Українські Новини.

"До речі, раз ми пішли до того, які ще є напрацювання в Україні, ну, думав, що рано про це говорити, але хотілося б, щоб була оцінка суспільством цього, саме наших людей, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах, було випробування позитивне першої балістичної української ракети", – сказав він.

Зеленський привітав з відповідною подією український оборонно-промисловий комплекс.

Президент зазначив, що не може поділитися більше детялями про балістичну ракету вітчизняного виробництва.