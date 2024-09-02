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В Україні можуть позбавляти статусу ветерана війни за злочини проти основ національної безпеки

03.09.2024 / 12:16
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді позбавляти статусу ветерана війни за злочини проти основ національної безпеки.

Про це йдеться у законопроєкті №11479, передають Українські Новини.

Пропонується доповнити Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" статтею 11 прим.1 про підстави позбавлення статусів ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

Позбавляти статусу пропонується у разі:

1) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного злочину проти основ національної безпеки України або встановленого порядку несення військової служби, або миру, безпеки людства та міжнародного порядку, або за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину;

2) виявлення факту підроблення документів, на підставі яких особі надано статус, або надання недостовірних даних;

3) подання особою заяви у довільній формі про позбавлення її статусу.

Кабмін, ветерани
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