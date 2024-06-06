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Горбенко: Командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100-110 тисяч осіб

07.06.2024 / 17:27
Потреба у мобілізації військовозобов'язаних у 2024 році становить 100-110 тис. осіб.

Як пише gazeta.ua, про це заявив народний депутат від "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Руслан Горбенко в інтерв'ю "Укрінформ".

"Під час планування контрнаступу під керівництвом головнокомандувача Валерія Залужного виникла потреба у мобілізації 500 тисяч осіб. Проте допомога від міжнародних партнерів, на жаль, затримувалась", - заявив Горбенко.

Коли новим головнокомандувачем Збройних сил України затвердили Олександра Сирського, був затверджений план оборони на 2024 рік, сказав нардеп.

"Він не передбачав залучення такої великої кількості нових військових. Також важливо враховувати, що для забезпечення призову 500 тисяч осіб необхідна зброя та величезний фінансовий ресурс для їхнього навчання й утримання", - заявив Горбенко.

"Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100-110 тисяч осіб. На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців", - сказав Горбенко.

Горбенко
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