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Укренерго: Через значний дефіцит потужності в енергосистемі скасовуємо так звані дні без відключень світла

09.07.2024 / 15:23
В Україні графіки відключень світла діятимуть протягом всієї доби. Так звані "дні без відключень" скасовані.

Про це повідомило Укренерго у понеділок, 8 липня.

"З 9 по 24 липня НЕК Укренерго не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області", – йдеться в повідомленні.

Причина скасування днів без відключень світла по областях – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.

"У відповідь на численні звернення обленерго, Укренерго скасовує проведення вимірів у вказаний період. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні", – пояснили в компанії.

При цьому у компанії додали, що режимні виміри в літній період будуть проведені пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.

Укренерго, світло
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