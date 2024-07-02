Укренерго: Через значний дефіцит потужності в енергосистемі скасовуємо так звані дні без відключень світла

Про це повідомило Укренерго у понеділок, 8 липня.

"З 9 по 24 липня НЕК Укренерго не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області", – йдеться в повідомленні.

Причина скасування днів без відключень світла по областях – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.

"У відповідь на численні звернення обленерго, Укренерго скасовує проведення вимірів у вказаний період. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні", – пояснили в компанії.

При цьому у компанії додали, що режимні виміри в літній період будуть проведені пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.