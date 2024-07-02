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Демченко: Найбільше спроб нелегально виїхати з України на кордоні з Молдовою та Румунією

09.07.2024 / 16:25
Кожного дня прикордонники фіксують спроби нелегального перетину по всій протяжності кордону, але найбільше – на кордоні з Молдовою та Румунією.

Кожного дня прикордонники фіксують спроби нелегального перетину по всій протяжності кордону, але найбільше – на кордоні з Молдовою та Румунією.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Щодня прикордонники продовжують затримувати порушників по всій протяжності кордону, але найбільше – на кордоні з Молдовою та Румунією", – розповів Демченко.

За його словами, до кордону по річці Тиса у суспільства прикута велика увага, але більшість спроб незаконного перетину відбувається на сухопутній ділянці.

Демченко повідомив, що не припиняються спроби нелегального перетину кордону й у пунктах пропуску.

"Там порушники використовують підробні документи, або ховаються у конструктивних особливостях транспортних засобів", – розповів речник ДПСУ.

Демченко зауважив, що завданням ДПСУ також є нарощування та застосування усіх технічних засобів для того, щоб унеможливити спроби незаконного перетину кордону.

"Бо це і відповідальність України перед нашими сусідами, щоб таких спроб не було", – додав речник прикордонної служби.

Демченко, ДПСУ
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