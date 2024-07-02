Кулеба: Удар по "Охматдиту" – це справжня відповідь путіна на всі миротворчі місії і пропозиції

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Закликаю всі країни та міжнародні організації рішуче засудити сьогоднішній удар, вжити негайних заходів для посилення потенціалу протиповітряної оборони України і відкинути будь-яке умиротворення вбивці дітей та інших цивільних", - сказав Кулеба.

Міністр показав фото дитячої лікарні "Охматдит" у Києві після російської ракетної атаки.

"Це справжнє обличчя росії. Це справжня відповідь путіна на всі миротворчі місії і пропозиції", - заявив Кулеба.

"Цей варварський удар вкотре закликає весь світ, усіх лідерів та країни, якнайшвидше надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони та боєприпаси. Додаткові Patriot та зброю. Закликаю партнерів ухвалити рішення без зволікань", - сказав міністр.

Україна також звернулася до членів Ради безпеки ООН з проханням провести екстрене засідання щодо російських ударів по українській цивільній інфраструктурі, сказав Кулеба.