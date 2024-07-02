Войти | Зарегистрироваться
02:13

среда,
10 июля
Онлайн
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Країна
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Кулеба: Удар по "Охматдиту" – це справжня відповідь путіна на всі миротворчі місії і пропозиції

09.07.2024 / 17:27
Після масованої російської ракетної атаки Україна закликала міжнародних партнерів прискорити постачання засобів протиповітряної оборони.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Закликаю всі країни та міжнародні організації рішуче засудити сьогоднішній удар, вжити негайних заходів для посилення потенціалу протиповітряної оборони України і відкинути будь-яке умиротворення вбивці дітей та інших цивільних", - сказав Кулеба.

Міністр показав фото дитячої лікарні "Охматдит" у Києві після російської ракетної атаки.

"Це справжнє обличчя росії. Це справжня відповідь путіна на всі миротворчі місії і пропозиції", - заявив Кулеба.

"Цей варварський удар вкотре закликає весь світ, усіх лідерів та країни, якнайшвидше надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони та боєприпаси. Додаткові Patriot та зброю. Закликаю партнерів ухвалити рішення без зволікань", - сказав міністр.

Україна також звернулася до членів Ради безпеки ООН з проханням провести екстрене засідання щодо російських ударів по українській цивільній інфраструктурі, сказав Кулеба.

Кулеба
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
9 июля
8 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.