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Абітурієнтам нагадали, які документи необхідно надати для вступу у вищі навчальні заклади

09.07.2024 / 18:30
Для вступу у вищі навчальні заклади абітурієнтам необхідно надати певний перелік документів.

Які документи потрібно для вступу у вищий навчальний заклад у 2024 році – на Фактах ICTV.

У 2024 році абітурієнти, які вступають до закладів вищої освіти (ЗВО) на основі повної загальної середньої освіти, мають подати відповідну заяву. Вона подається онлайн, в електронній формі, через особистий кабінет вступника.

У ній необхідно вказати:

  • серію та номер документа або одного з документів про раніше здобуту освіту (основа вступу);
  • рівень вищої освіти;
  • інформацію про себе;
  • конкурсну пропозицію із зазначенням освітньої програми (спеціальності, предметної спеціальності, спеціалізації, декількох освітніх програм у межах спеціальності);
  • форму здобуття вищої освіти.

Загалом вступники можуть подати не більше 15 заяв: 5 заяв на бюджет та до 10 заяв при вступі на контракт.

Вступна кампанія стартувала 1 липня 2024 року. Кожен абітурієнт (випускники 9, 11 класів, бакалаври) має зареєструвати особистий кабінет на порталі Єдиної державної бази з питань освіти та завантажити копії документів.

З’ясуймо, які документи потрібно для вступу у ЗВО у 2024 році.

Абітурієнту необхідно підготувати:

  • документи, що посвідчують особу (паспорт чи ID картка);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • документи про освіту (свідоцтво, атестат);
  • номер, PIN-код, рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), сертифіката НМТ та екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ (єдиний вступний іспит) та ЄФВВ (єдине фахове вступне випробування);
  • реквізити документів, які надають спеціальні умови для вступу.

В електронному кабінеті вступник має заповнити особисті дані — номер телефону (мобільний, домашній), електронну пошту. Також необхідно завантажити кольорову фотографію у форматі jpg (до 1 Мб), розміром 3х4.

Для пільговиків можуть знадобитися такі документи:

  • Довідка ВПО для переселенців;
  • Довідка про інвалідність (у тому числі для інвалідів війни);
  • Документи, що підтверджують надання статусу дитини-сироти;
  • Посвідчення учасника бойових дій (УБД);
  • Посвідчення постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС.

Які документи необхідно подавати у паперовій формі

В окремих випадках вступникам дозволено подавати документи у паперовій формі.

Це можна зробити:

  • якщо немає можливості зареєструвати та подати документи через електронний кабінет;
  • при поданні іноземного документа про освіту;
  • якщо подання документів відбувається іноземцями та особами без громадянства;
  • якщо подаються документи про освіту старого зразка.

У цих випадках заява та документи подаються особисто вступником до приймальної комісії ЗВО.

Які документи необхідні для вступу в університет при поданні в паперовій формі:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • атестат та додаток до нього;
  • сертифікат ЗНО та НМТ;
  • військовий квиток, тимчасове посвідчення або приписне (для чоловіків);
  • документ, що підтверджує право на зарахування по співбесіді, іспитам або квотам;
  • 4 кольорових фото розміром 3х4.

Приймальній комісії необхідно надати оригінали та копії документів. Загалом у 2024 році медична довідка не потрібна для вступу, але заклади освіти можуть додати її до переліку документів на окремі спеціальності або конкурсні пропозиції.

абітурієнти
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