Абітурієнтам нагадали, які документи необхідно надати для вступу у вищі навчальні заклади

Які документи потрібно для вступу у вищий навчальний заклад у 2024 році – на Фактах ICTV.
У 2024 році абітурієнти, які вступають до закладів вищої освіти (ЗВО) на основі повної загальної середньої освіти, мають подати відповідну заяву. Вона подається онлайн, в електронній формі, через особистий кабінет вступника.
У ній необхідно вказати:
- серію та номер документа або одного з документів про раніше здобуту освіту (основа вступу);
- рівень вищої освіти;
- інформацію про себе;
- конкурсну пропозицію із зазначенням освітньої програми (спеціальності, предметної спеціальності, спеціалізації, декількох освітніх програм у межах спеціальності);
- форму здобуття вищої освіти.
Загалом вступники можуть подати не більше 15 заяв: 5 заяв на бюджет та до 10 заяв при вступі на контракт.
Вступна кампанія стартувала 1 липня 2024 року. Кожен абітурієнт (випускники 9, 11 класів, бакалаври) має зареєструвати особистий кабінет на порталі Єдиної державної бази з питань освіти та завантажити копії документів.
З’ясуймо, які документи потрібно для вступу у ЗВО у 2024 році.
Абітурієнту необхідно підготувати:
- документи, що посвідчують особу (паспорт чи ID картка);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- документи про освіту (свідоцтво, атестат);
- номер, PIN-код, рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), сертифіката НМТ та екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ (єдиний вступний іспит) та ЄФВВ (єдине фахове вступне випробування);
- реквізити документів, які надають спеціальні умови для вступу.
В електронному кабінеті вступник має заповнити особисті дані — номер телефону (мобільний, домашній), електронну пошту. Також необхідно завантажити кольорову фотографію у форматі jpg (до 1 Мб), розміром 3х4.
Для пільговиків можуть знадобитися такі документи:
- Довідка ВПО для переселенців;
- Довідка про інвалідність (у тому числі для інвалідів війни);
- Документи, що підтверджують надання статусу дитини-сироти;
- Посвідчення учасника бойових дій (УБД);
- Посвідчення постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС.
Які документи необхідно подавати у паперовій формі
В окремих випадках вступникам дозволено подавати документи у паперовій формі.
Це можна зробити:
- якщо немає можливості зареєструвати та подати документи через електронний кабінет;
- при поданні іноземного документа про освіту;
- якщо подання документів відбувається іноземцями та особами без громадянства;
- якщо подаються документи про освіту старого зразка.
У цих випадках заява та документи подаються особисто вступником до приймальної комісії ЗВО.
Які документи необхідні для вступу в університет при поданні в паперовій формі:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- атестат та додаток до нього;
- сертифікат ЗНО та НМТ;
- військовий квиток, тимчасове посвідчення або приписне (для чоловіків);
- документ, що підтверджує право на зарахування по співбесіді, іспитам або квотам;
- 4 кольорових фото розміром 3х4.
Приймальній комісії необхідно надати оригінали та копії документів. Загалом у 2024 році медична довідка не потрібна для вступу, але заклади освіти можуть додати її до переліку документів на окремі спеціальності або конкурсні пропозиції.