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Стефанчук: Україна очікує список конкретних кроків щодо зближення з НАТО

10.07.2024 / 09:10
Україна очікує конкретних кроків щодо зближення з НАТО, заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Наш запит був і залишається одним: ми хочемо конкретний список кроків, які зблизять Україну з Альянсом, хочемо, щоб наші партнери оцінювали ті наші зусилля, які ми докладаємо, хочемо, щоб вони кореспондувалися з тими нашими реформами, які ми проводимо на шляху до Європейського Союзу", - сказав він в ефірі телемарафону у вівторок.

Він також розповів про цілі саміту голів парламентів держав-членів НАТО. "Ми зібралися, щоб обговорити, що парламенти країн НАТО, як законодавчі органи, як органи державного контролю, можуть зробити для того, щоб зміцнити Альянс; для того, щоб дати можливість для розгляду питання про нових членів і те, як вони реагуватимуть на ті виклики, які наразі становлять загрозу для самого Альянсу", - зазначив спікер українського парламенту.

НАТО, Стефанчук
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