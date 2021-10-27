Украина рассчитывает на взаимодействие с Польшей при ее председательствовании в ОБСЕ в 2022 году – Стефанчук

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12:19
Полномочия Меркель официально завершены
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17:59
ООН: концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня
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16:21
Moderna объявила об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 среди детей возрастом от 6 до 11 лет
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14:47
Ученые выявили долговременные негативные последствия Covid, даже от легкой формы болезни
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Смерть украинки от выстрела Болдуина: следствие сосредоточило внимание на двух людях
- 12:19
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В Германии сделали шаг к сертификации "Северного потока-2"
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11:48
У Украины есть ряд асимметричных ответных шагов на случай, если РФ прекратит поставки газа - Кулеба
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10:46
Правительство вдвое снизило тариф для украинцев без поставщика газа
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Украина начнет терять ВВП при среднегодовой цене импортного газа выше $900/тыс. куб. м - первый вице-премьер
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10:50
Украина начнет терять ВВП при среднегодовой цене импортного газа выше $900/тыс. куб. м - первый вице-премьер
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В Израиле на дне моря нашли 900-летний меч рыцаря-крестоносца
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Во Львове начали строительство индустриального парка
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06:22
В Харькове и Киеве накрыли два колцентра, которые обманули граждан США на $ 7,5 миллиона
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07:23
Один из самых богатых людей Румынии погиб в авиакатастрофе
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08:09
Китай запустил космогрузовик "Тяньчжоу-3"
- 07:47
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