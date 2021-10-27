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В Донецке в возрождаемом Иверском монастыре верующие УПЦ отметили престольный праздник

27.10.2021 / 15:30
В Донецке в возрождаемом Иверском монастыре верующие УПЦ отметили престольный праздник
Источник: Центр информации УПЦ
После литургии духовенство и верующие прошли крестным ходом

В Донецке верующие Украинской Православной Церкви отметили престольный праздник Свято-Иверского женского монастыря, который возрождается после разрушений.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на donetsk.church.ua, в праздник Иверской иконы Божией Матери праздничное богослужение возглавил викарий Донецкой епархии архиепископ Макеевский Варнава.

Божественную литургию совершили в новом храме, который строится в обители. Сейчас храм достроен до купольной части. Также в монастыре начали возводить общежительный корпус для сестер обители.

В епархии отметили, что практически все, пришедшие в этот день в храм, причастились Тела и Крови Христовых, «являя единство вокруг одной Чаши представителей самых разных православных общин города».

После литургии духовенство и верующие прошли крестным ходом.

Архиепископ Варнава в своем слове провёл параллель между историей Иверской иконы Божией Матери и новейшей историей Донецкого монастыря. «Как икона Богородицы изранена копьём воина-иконоборца, так и обитель вся изранена, избита, как решето. Но она жива, и это самое главное! Она продолжает жить и вскоре расцветет. Сегодня, стараниями митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона, возводится здесь храм, и этот тоже будет восстановлен. Вместо одного – два храма, вместо одного корпуса монастыря будет два корпуса», – сказал он

Архиерей особенно подчеркнул, что здесь молятся не только о тех, кто участвует в восстановлении монастыря, но и о тех, кто причинил разрушения. «Мы не помним никакого зла, как и Господь не припомнил нам злого, никакого греха, отречения, но, придя на землю, исправил грехопадение. Как младенцы не помнят зла, так и мы, христиане, не должны помнить зла, но молиться за гонителей, хулителей наших. И пусть Господь их всех вразумит», – отметил архиепископ Варнава.

Источник: Inpress.ua
донецк, упц, монастырь
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