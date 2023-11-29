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Стефанчук: Україна в НАТО - це великий внесок у безпеку й оборону всіх країн

30.11.2023 / 09:10
Розширення Європейського Союзу за рахунок України стане відповіддю росії, що Європа гідно пройде випробування і стане сильнішою, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Подальше розширення Євросоюзу, насамперед за рахунок України, стане рішучою відповіддю москві, що Європа пройде нинішнє важке випробування з гідністю і стане тільки сильнішою", - сказав Стефанчук на засіданні комітетів із закордонних справ та оборони Палати представників парламенту Бельгії.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, Стефанчук наголосив, що Україна гідна бути і в складі Північноатлантичного альянсу.

"Україна вже 644 дні війни доводить, що гідна бути державою-членом НАТО. І в росії немає жодного права вето. Україна в НАТО - це великий внесок у безпеку й оборону всіх країн, що входять до найпотужнішого оборонного об'єднання у світі", - зазначив спікер українського парламенту.

Стефанчук також порушив тему депортації росією українських дітей. "Крім обстрілів, росія здійснює й інші злочини в дусі радянського союзу - здійснює примусову депортацію українських дітей на свою територію", - сказав Стефанчук, додавши, що викрадення дітей є однією зі складових злочину геноциду українського народу, який вчиняє росія.

Голова Верховної Ради звернувся до бельгійських парламентарів із закликом допомогти Україні якнайшвидше повернути дітей додому. "Адже кожен додатковий день, який наші діти змушені перебувати на території держави-агресора, ускладнює пошуки і можливість повернення в Україну", - наголосив Стефанчук.

НАТО, Стефанчук
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