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Яценко: росія призупинила обміни полоненими щоб створити враження, ніби українська влада не працює над цим питанням

29.11.2023 / 18:30
росія призупинила обміни полоненими, намагаючись у такий спосіб вплинути на суспільство та створити враження, ніби українська влада не працює над цим питанням.

Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в інтерв’ю Суспільному.

За його словами, Україні немає сенсу утримувати російських полонених.

«Намагаються переконати, що, мовляв, нічого не відбувається, дивіться. Але насправді робота триває, ми не сидимо склавши руки, ми постійно працюємо для того, щоб організувати наступні обміни», — сказав він.

Яценко додав, що Україна готова до діалогу та висуває різні пропозиції ворогу, серед яких створення координаційного штабу разом з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та створення “змішаних медичних комісій” (інструмент, який передбачено в Третій Женевській конвенції).

«Це комісія, до якої входять два представники нейтральної країни й один представник країни, яка утримує, тобто України. Аналогічну комісію має сформувати російська сторона – для того, щоб ці комісії, відвідуючи місця утримання, могли виявляти військовополонених, які потребують медичної допомоги та які мають бути репатрійовані», – зазначив він.

Представник Координаційного штабу наголосив, шо росія має виконувати свої міжнародні угоди й домовленості, які вона підписала. росіяни на дипломатичному рівні, зокрема в ООН, стверджують, що всього дотримуються, а де-факто – ні.

Яценко, полонені
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