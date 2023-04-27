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Яценко: Зграя безпілотників зможе прорвати ППО, яка захищатиме парад у москві

27.04.2023 / 17:28
Зграя безпілотників зможе прорвати протиповітряну оборону, яка захищатиме парад у москві на 9 травня.

Як пишуть Факти, про це в інтерв’ю Фокусу розповів співзасновник monobank та виробник дронів Довбуш Т10 Володимир Яценко, який на початку квітня пообіцяв винагороду у розмірі 20 млн грн розробнику БпЛА, чий апарат зможе приземлитися 9 травня на Червоній площі в москві.

Володимир Яценко зазначив, що акція 9 травня може бути успішною саме завдяки кількості дронів, які запустять у напрямку столиці країни-агресора.

«Є таке українське прислів’я —– гуртом і батька легше бити. Сьогодні змагання “ППО – БпЛА” таке, що зграя з 20 безпілотників може прорвати будь-яку систему протиповітряної оборони, і ми це бачимо на прикладі тих самих Шахедів, які, по суті, доволі примітивні, але завдяки кількості прориваються навіть через сучасні системи ППО. Панцир, як і інші системи ПРО, може бути ефективним для декількох БпЛА, але не зможе зупинити зграю безпілотників. 30-50 дронів прорвуть будь-який Панцир, навіть якщо це буде не один, а три-чотири комплекси, що прикривають Червону площу», – розповів Володимир Яценко.

За його словами, конкурс зацікавив багатьох українських виробників БпЛА, але точної кількості тих, хто вже готовий взяти участь в акції 9 травня, Яценко не називає.

Водночас співрозмовник Фокуса зауважує, що навіть російські розробники дронів хотіли б позмагатись за преміальні гроші.

«Загальна сума премії суттєва і знайшла відгук навіть серед російських авіамоделістів. Для них відстань до Червоної площі може бути меншою, але ризик потрапити до фсб на порядок більший», – зазначив Володимир Яценко.

Яценко, БпЛА
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