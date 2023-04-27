Войти | Зарегистрироваться
08:32

пятница,
28 апреля
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Данілов: Нові погрози росії ядерною зброєю є свідченням прояву безсилля і страху

27.04.2023 / 12:17
Нові погрози росії ядерною зброєю є свідченням прояву безсилля і страху. Чим гірша ситуація на фронті, тим частіше лунатимуть істеричні «ядерні» заяви від рф.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, передає УНН.

«Будь-які погрози рф щодо застосування ядерної зброї – це прояв безсилля і страху. Чим гірша ситуація на фронті, тим частіше лунатимуть істеричні «ядерні» заяви, як показник розуміння кремлем невідворотності поразки й неминучості розплати», - написав Данілов у Twitter.

Заступник голови ради безпеки дмитро медведєв назвав ядерну зброю для росії "скрєпкою, яка збирає державу". Він стверджує, що росія може застосувати ядерну зброю першою, якщо агресія проти неї загрожуватиме існуванню держави.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та заступник держсекретаря США Венді Шерман заявляли, що вони ще не бачили, щоб росія розміщувала тактичну ядерну зброю в білорусі, незважаючи на заяви Москви про те, що вони мають намір це зробити.

РНБО, Данілов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 апреля
26 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.