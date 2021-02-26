Бывший первый замглавы правления Приватбанка Яценко вышел под залог – ВАКС

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

"За Яценко внесен залог, определенный ранее судом в качестве альтернативной меры пресечения в виде ареста - 52 млн 210 тыс. грн", - сообщили в ВАКС.

При этом в суде не уточнили, кто именно внес залог.

Напомним, ВАКС в ночь на четверг, 25 февраля, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему первому заместителю главы ПриватБанка Яценко, подозреваемому в растрате более 137 млн грн, на два месяца с альтернативой залога в 52 млн 210 тыс. грн

По информации СМИ, в случае внесения Яценко залога он должен носить электронный браслет, не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения следователя, суда, прокурора; воздержаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями, а также сдать на хранение все паспорта.

Как сообщалось, 23 февраля генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства ПриватБанка в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

Речь шла об экс-главе правления банка Александре Дубилете, экс-первом замглавы Яценко и первой замглавы правления СК "Ингосстрах" (Днепр) Елене Бычихиной.

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