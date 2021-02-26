Войти | Зарегистрироваться
12:17

пятница,
26 февраля
Онлайн
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Бывший первый замглавы правления Приватбанка Яценко вышел под залог – ВАКС

26.02.2021 / 11:50
Бывший первый заместитель главы правления государственного Приватбанка (Киев) Владимир Яценко вышел под залог в 52 млн грн.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

"За Яценко внесен залог, определенный ранее судом в качестве альтернативной меры пресечения в виде ареста - 52 млн 210 тыс. грн", - сообщили в ВАКС.

При этом в суде не уточнили, кто именно внес залог.

Напомним, ВАКС в ночь на четверг, 25 февраля, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему первому заместителю главы ПриватБанка Яценко, подозреваемому в растрате более 137 млн грн, на два месяца с альтернативой залога в 52 млн 210 тыс. грн

По информации СМИ, в случае внесения Яценко залога он должен носить электронный браслет, не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения следователя, суда, прокурора; воздержаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями, а также сдать на хранение все паспорта.

Как сообщалось, 23 февраля генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства ПриватБанка в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

Речь шла об экс-главе правления банка Александре Дубилете, экс-первом замглавы Яценко и первой замглавы правления СК "Ингосстрах" (Днепр) Елене Бычихиной.

Источник

залог, Приват, ВАКС, Яценко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 февраля
25 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.