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Рудьковский организовал похищение бизнес-партнера - СБУ

26.02.2021 / 12:21
Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора раскрыли резонансное похищение в 2012 году руководителя компании "Нафтогазвидобування" Олега Семинского, который теперь является народным депутатом от "Слуги народа".

Об этом сообщают телеграм-каналы СБУ и ОГП

Правоохранители имя не называют, но Украинская правда выяснила, что речь идет об Олеге Семинском, который является заместителем главы комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

По данным следствия, в начале 2012 года Семинского похитили и более 3 лет удерживали в нечеловеческих условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников выплатить несуществующий долг в сумме 200 млн долларов.

Согласно сообщению, заказчиком похищения является бывший бизнес-партнер Семинского, народный депутат нескольких созывов, в прошлом занимавший должность министра транспорта и связи. По данным УП, речь идет о Николае Рудьковском. Он был министром во времена президентства Виктора Ющенко, а также нардепом от Партии регионов с 2012 по 2014 год.

Задокументировано, что к совершению преступления Рудьковский привлек группу исполнителей, в том числе представителей "криминального мира".

В рамках производства сообщено о подозрении 5 лицам, причастным к указанным преступлениям по ст. 127 "Пытки", ст. 146 "Похищение человека" и ст. 189 "Вымогательство" Уголовного кодекса.

Предыстория: 2 февраля Печерский суд Киева распорядился наложить арест на акции ЧАО "Нафтогазвидобування", принадлежащие брату Рудьковского Сергею.

Арест был произведен в рамках уголовного производства, открытого в ноябре 2012 года по факту похищения Семинского.

Сам Семинский в интервью Экономической правде когда-то говорил: "Я на 100% уверен, что заказчиком моего похищения был Николай Николаевич Рудьковский".

Также он рассказал, что "Нафтогазвидобування" создавалось на условиях принадлежности ему 10% акций уставного фонда компании. Держателем этого пакета акций Семинский назвал Николая Рудьковского.

Рудьковский был заочно арестован в РФ в 2016 году по делу о нападении на российское посольство в Киеве. В 2018-м его задержали в Москве и поместили под стражу. В начале ноября 2019 года Генпрокуратура РФ направила уголовное дело Рудьковского в суд.

Источник

СБУ, Рудьковский
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