Медведчук: Я никуда не собираюсь уезжать из Украины, и на деятельность партии санкции никак не повлияют

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-1».

Виктор Медведчук отметил, что заблокированные счета никак не повлияли на его повседневную жизнь.

«Счета не работают. Но рассчитаться за кофе или другие продукты – с этим все нормально. У нас есть достаточно задекларированных наличных средств, которые мы можем использовать», – сказал политик.

На вопрос ведущего, собирается ли он остаться в стране, несмотря на существующую угрозу не только своему материальному положению, но и свободе и даже жизни, Медведчук ответил однозначно: «Да, безусловно!» И заверил, что санкции никоим образом не повлияют на работу партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Я вам могу с уверенностью сказать, что ситуация, связанная с санкциями, не повлияет на деятельность партии в будущем и в настоящем. Категорически это утверждаю!» – подчеркнул председатель Политсовета ОПЗЖ.

Ранее народной депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что не переживает по поводу своих возможных финансовых потерь из-за санкций. Парламентарий куда больше обеспокоен судьбой страны и захлестнувшим Украину беспределом действующей властной команды.

«Сегодня речь идет о том, что происходит в стране. Я не хочу употреблять высокопарные слова, но есть намного более важные задачи. Если не остановить этот преступный беспредел Зеленского и его команды, то вопросы будут уже не о бизнесе. А появится многих других вопросов. Бизнес здесь – это даже не разменная монета. Это то, что имеет надцатое по приоритетности значение», ‒ откровенно заявил Виктор Медведчук.