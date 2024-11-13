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Українцям розповіли, як отримати 1000 гривень без Дії

03.12.2024 / 18:30
З 1 грудня 2024 року громадяни України можуть отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі 1000 гривень. Ці кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліків, квитків на транспорт, покупку продуктів харчування тощо. Або ж спрямувати на підтримку Збройних сил України, придбавши військові облігації чи зробивши благодійний внесок.

Факти ICTV дізнавалися, як отримати тисячу від Зеленського без Дії.

Як отримати 1000 гривень у застосунку Дія:

  • Завантажте або оновіть додаток Дія на своєму смартфоні.
  • Авторизуйтесь у застосунку за допомогою електронного підпису або BankID.
  • Знайдіть послугу Зимова єПідтримка у розділі Сервіси.
  • Заповніть просту форму заявки: виберіть рахунок, на який бажаєте отримати кошти.
  • Перевірте дані, поставте позначку Я перебуваю на території України і натисніть Надіслати.

Кошти будуть перераховані на ту банківську картку, яка вказана у вашому профілі Дія.

Як отримати 1000 гривень без Дії у відділенні банку

З 1 грудня у застосунку Дія з’явилася можливість подати заявку на отримання допомоги у розмірі 1000 грн. Але для цього потрібно, щоб у смартфоні був оновлений застосунок Дія, а також відкрита картка Національний кешбек у будь-якому банку.

Якщо з поданням заявки від людини, яка має застосунок Дія, запитань не виникає, то зовсім інша ситуація з поданням заявок серед пенсіонерів та осіб, які не мають цієї програми. Подати заявку на цю виплату до банку офлайн можна буде після 10 грудня. 

Тисяча Зеленського: як отримати пенсіонерам, якщо немає Дії

Проблеми можуть виникнути у тих громадян, у кого немає смартфона й застосунку. Зокрема це люди похилого віку, які не вміють користуватися такою технікою. У такому разі можна подати заявку у відділенні банку, або отримати цю виплату через Укрпошту.

На гарячій лінії Укрпошти нам повідомили, що навіть той, хто має обмежені можливості або проживає у віддаленому селі, зможе отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі 1000 гривень. Завдяки співпраці з Укрпоштою, виплати будуть здійснюватися одразу додому або у найближчому відділенні пошти.

Якщо ви пенсіонер або маєте інвалідність I або II групи, вам не потрібно нікуди ходити і нічого додатково оформлювати. Просто чекайте на листоношу або відвідайте відділення Укрпошти під час отримання наступної пенсії чи соціальної допомоги.

«Укрпошта – це про можливості для всіх. Завдяки розгалуженій мережі ми забезпечимо доставку допомоги від держави мільйонам українців – пенсіонерам, одержувачам соціальної допомоги, субсидій та іншим – особливо у найвіддаленіші села та на лінію фронту», – коментує Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти.

За словами гендиректора Укрпошти, ініціатива спрямована на забезпечення доступності гуманітарної допомоги для жителів віддалених населених пунктів, де обмежено доступ до фінансових і цифрових послуг. Укрпошта прагне забезпечити доставку необхідних товарів і послуг, таких, як продукти харчування, медикаменти й оплата комунальних платежів, тим, хто найбільше цього потребує.

Список осіб, які отримуватимуть допомогу через Укрпошту, складає Міністерство соціальної політики. Ті, хто буде включений до такого переліку, не зможуть подати заявку через застосунок Дія.

Дія, Зеленський
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