Зеленський: Ворог за тиждень випустив по Україні майже 660 ударних дронів

Ворог також випустив майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він також нагадав, що тільки вночі проти 1 грудня знищено понад 30 ворожих ударних безпілотників.

За словами президента, жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу.

"Наша держава встояла, наші Збройні сили продовжують битися з агресором, наші люди працюють задля сильної України, а наші партнери нас підтримують. І ми разом є силою, яка змусить росію до справедливого миру та відновлення миру й безпеки у Європі. Дякую всім, хто це розуміє та підтримує нас", - зазначив Зеленський.