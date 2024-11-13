Зеленський: Про що можна домовлятися з росією, якщо вона не захоче бачити Україну незалежною країною

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, передає УНН.

Зеленського попросили прокоментувати нібито його зміну позиції щодо припинення вогню. Про те, що він нібито сказав, що Україна може прийняти припинення вогню.

"Я не казав, що це буде добре для України. Я казав, що якщо буде заморожений конфлікт без будь-якої сильної позиції для України, тоді путін прийде через 2,3, 5 років… Я не знаю. Це не залежить від нас. Він повернеться й він зруйнує нас повністю, цілковито. Він спробує нас зруйнувати", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що до початку переговорного процесу позиції України мають бути зміцнені підтримкою партнерів.

"Найважливіше, що було в нашому плані Перемоги – це пакет зброї, включаючи хорошу цифру, достатню цифру, далекобійних ракет й різні моменти, які були прописані", - зазначив Зеленський.

За його словами, важливо мати порядок денний такого переговорного процесу, тоді можливо його розпочинати.

"Коли ми маємо цей перелік, тоді ми можемо сісти й спілкуватися. Хто буде за цим столом переговорів – росіяни, Україна і як я сказав Європейський Союз й НАТО, тому що ми бачимо себе, як частинка безпекової системи в цих союзах і в ЄС, і в НАТО. В цьому форматі я розумію, коли ми можемо сісти, про що ми будемо говорити, тому що я буду розуміти хто навколо нас й про що ми можемо домовлятися", - сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що про, що можна домовлятися з росією, якщо вона не захоче бачити Україну в майбутньому незалежною країною.

"До речі, я думаю, що найважче питання яке нам потрібно буде вирішувати, тому що особа яка буде сидіти навпроти – росія, якщо вони не захочуть, не захочуть бачити Україну в майбутньому незалежною країною, то про що можна домовлятися з такою особою. Така моя позиція. Але я хочу сказати, чи Україна буде частиною ЄС, чи НАТО, я не знаю. Я не знаю хто буде, це вирішувати. Чи можемо ми бути під парасолькою безпеки НАТО? Так, я підтримую. Якщо це завтра буде, я підтримаю. Якщо ми говоримо глобально звісно має бути запрошення до всієї території", - заявив Зеленський.