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Єрмак: Фактично, через санкції, росія розпрощалася з 300 млрд доларів суверенних активів

29.11.2024 / 13:19
Фактично росія розпрощалася завдяки введенню проти неї санкцій з 300 млрд доларів суверенних активів, плюс 200 млрд доларів рф не заробила на експорті енергоносіїв.

Про це заявив керівник ОП Андрій Єрмак під час Міжнародного форуму "Дипломатія сьогодні: роль України в глобальній політиці", передає УНН.

"Після 2022 року введено вже 14 пакетів санкцій. Фактично, росія розпрощалася завдяки їм з 300 млрд доларів суверенних активів, плюс 200 млрд доларів росія не заробила на експорті енергоносіїв", - сказав Єрмак.

Він наголосив, що робота триває й щє є великий потенціал для розширення цих санкцій.

Єрмак
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