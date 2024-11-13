Єрмак: Фактично, через санкції, росія розпрощалася з 300 млрд доларів суверенних активів

Про це заявив керівник ОП Андрій Єрмак під час Міжнародного форуму "Дипломатія сьогодні: роль України в глобальній політиці", передає УНН.

"Після 2022 року введено вже 14 пакетів санкцій. Фактично, росія розпрощалася завдяки їм з 300 млрд доларів суверенних активів, плюс 200 млрд доларів росія не заробила на експорті енергоносіїв", - сказав Єрмак.

Він наголосив, що робота триває й щє є великий потенціал для розширення цих санкцій.