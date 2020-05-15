ВАСК помогает Микитасю уйти от ответственности

При этом в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) подчеркивают, что внесенные в качестве залога 50 млн гривен будут возвращены залогодателю.

Прокурор САП не согласен с указанным решением суда и обжалует его в Апелляционной палате ВАКС.

Между тем судей не удивляет такое решение ВАКС и они сомневаются, что Микитась понесет заслуженное наказание, сообщает телеграм-канал "Под мантией".

"Ещё раз просим, не удивляйтесь решению ВАКС в деле Микитася. Да, не заплатил залог. И, шо?.. Да, нарушил строки. И, шо? Да, применили меру более мягкую. И, шо?.." - комментируют судьи решение ВАКС в отношении экс-нардепа.

По их мнению, не может суд, который создал пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, отправить в СИЗО его бизнес-партнёра.

"Поймите, не может суд, который создавал Порошенко, отправить в СИЗО бизнес-партнёра и спонсора партии Порошенко", - сказано в сообщении.

Судьи не верят в справедливое решение ВАКС и считают, что Микитась избежит правосудия. "Все у Микитася будет хорошо. Не переживайте", - отмечают они.