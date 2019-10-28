За экс-нардепа Микитася внесли 80 миллионов залога

Об этом сообщил адвокат Микитася Павел Козлов в комментарии УП

Прямая речь: "Внесли за него залог. Его родные. Сегодня утром я подал документы, и он должен выйти".

Адвокат не смог уточнить, кто именно из родственников вносил залог, отметив, что видел только справку, что средства внесены не с юрлица, а от близких родственников.

Он также добавил, что Микитась выйдет из СИЗО ориентировочно в полдень, или чуть позже.

Напомним, Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен.

4 октября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн грн.

22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда арестовала экс-нардепа и застройщика Максима Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы от 5,5 до 80 миллионов гривен.

По словам прокурора, в материалах есть несколько разговоров Микитася с разными людьми о возможности убийства свидетеля и одного из подозреваемых.

Источник