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За экс-нардепа Микитася внесли 80 миллионов залога

28.10.2019 / 14:52
За эск-депутата Верховной Рады и застройщика Максима Микитася, подозреваемого в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии, внесли 80 миллионов гривен залога.

Об этом сообщил адвокат Микитася Павел Козлов в комментарии УП

Прямая речь: "Внесли за него залог. Его родные. Сегодня утром я подал документы, и он должен выйти".

Адвокат не смог уточнить, кто именно из родственников вносил залог, отметив, что видел только справку, что средства внесены не с юрлица, а от близких родственников.

Он также добавил, что Микитась выйдет из СИЗО ориентировочно в полдень, или чуть позже.

Напомним, Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен.

4 октября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн грн.

22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда арестовала экс-нардепа и застройщика Максима Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы от 5,5 до 80 миллионов гривен.

По словам прокурора, в материалах есть несколько разговоров Микитася с разными людьми о возможности убийства свидетеля и одного из подозреваемых.

Источник 

залог, Микитась
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