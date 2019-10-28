Сербский митрополит заявил, что Константинопольский Патриарх не является главой Церкви

Константинопольского Патриарха нельзя называть главой Православной Церкви, он не может решить никаких проблем, стоящих перед Православной Церковью, их может решить только Всеправославный Собор, который является высшим органом Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, об этом заявил архиепископ Цетинский митрополит Черногорский-Приморский Амфилохий, об этом говорится на сайте Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви.

«Вчера мы встретились с комиссией Константинопольского патриархата во главе с митрополитом Пергамским Иоанном относительно событий в Украине. К сожалению, Константинопольский Патриарх продолжает вести эту линию, и ее будет не так легко отменить», - сказал митрополит Черногории.

Он объяснил, что комиссия основывает свои взгляды относительно «украинского церковного вопроса» на теме о роли Константинопольского патриархата в свете всей истории.

«Но в чем заключается их проблема и проблемы многих других: они не осознают, что времена изменились. Мы, наш Синод, писали Константинопольскому Патриарху, что эпоха Константина началась со святого императора Константина, а потом закончилась в 1453 году падением Константинополя в результате турецкой оккупации, а в 1918 году мученической смертью русской императорской семьи Романовых», - пояснил владыка.

Он напомнил, что Константинополь играл большую роль во времена, когда император Константин перенес столицу из Древнего Рима в новый Рим.

«Тот факт, что он перенес столицу империи, которая управляла судьбой Средиземноморья, не говоря уже обо всем мире в течение тысячи лет, действительно дал возможность Константинополю иметь великую миссию, особенно для нас, славянских народов. Славянские народы получили православную веру через Константинополь, а потом, со временем, и независимость своих Поместных Церквей. Это все работа большого Константинопольского патриархата. Но сейчас время другое, и обязательно, чтобы Церковь, уважая все, что произошло в истории, все же строила свое будущее на тех первых веках истории, когда она не была так тесно связана с властью», - отметил епископ Амфилохий.

Митрополит напомнил, что Церковь была связана с властью с тех пор, когда она стала христианской от императора Константина до императора Николая II.

«Это был христианский правительство, христианские правители, христианские нации, христианские государства... Сегодня у нас больше нет христианских правителей, у нас даже нет христианской власти, а также люди, которые были христианами, насколько христианские они сегодня? Итак, того сочетания власти и Церкви, которое имело большое значение в истории, к сожалению, сегодня уже не существует. Церковь призвана жить той настоящей жизнью и всем, что происходит в ней, особенно относительно важных решений, в духе святых отцов, то есть в духе Собора, в духе того первого Иерусалимского Собора пятидесятого года после Рождества Христова, где было сказано, что угодно Святому Духу и нам. Это то, что сегодня учит наша Церковь и просит Константинопольских братьев, чтобы не было, что один решает, невзирая Константинополь это, или Белград», - подчеркнул митрополит Черногорский-Приморский.

Он отметил, что Всеправославный Собор является высшим органом Православной Церкви.

«Всеправославный Собор был высшим органом Православной Церкви с апостольских времен, и это восстанавливается сегодня. Эти проблемы, стоящие сегодня перед Православной Церковью, могут быть решены только Собором, Вселенским Собором, Всеправославным Собором», - подчеркнул митрополит Амфилохий.

Он также сказал, что нужно молиться Богу, чтобы этот соборный дух был восстановлен в Церкви Христовой со всем уважением к тому, что происходило в истории, и с уважением к Константинопольскому патриархату, который является первопрестольной Церковью.

«Константинопольского Патриарха нельзя назвать главой Православной Церкви, как записано в томосе украинской Церкви, он является главой Православной Церкви, цитируя, таким образом, императора Юстиниана. Это было во времена Византийской империи и во времена, когда другие королевства и государства были смоделированы с Византийской моделью, и тогдашние правители, как и наш король Никола Петрович, участвовали в жизни Церкви. Особенно здесь, в Черногории, где православие было государственной религией, а король Никола Петрович практически унаследовал тот дух, который установлен святым Петром Цетинском и Петром Вторым Ловченским Тайновидцем - связь между государством и Церковью. Так может быть в том случае, когда правитель - христианин. Сегодня государство секуляризованы, народы идут теми секуляризованными тропами, правители часто нечестивые, поэтому больше невозможно быть с правительством. Со всем уважением к власти», - сказал епископ Амфилохий.

Он добавил, что в Церкви Христовой есть только одна Глава.

«Это Христос. Других глав или других начальников нет. Все остальные - апостолы», - подытожил митрополит Амфилохий.