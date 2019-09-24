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Предстоятель УПЦ обсудил с Послом Сербии государственно-культурные отношения двух стран

24.09.2019 / 14:59
Предстоятель УПЦ обсудил с Послом Сербии государственно-культурные отношения двух стран
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Господин Булатович рассказал Его Блаженству о деятельности Посольства его страны в Украине

В резиденции на территории Киево-Печерской лавры, 24 сентября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Сербии в Украине Раде Булатовича, который заканчивает свою дипломатическую каденцию в нашей стране.

На встрече также присутствовал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Предстоятель и Посол обсудили современный уровень государственных и культурных отношений между Сербией и Украиной, а также духовные православные связи, которые веками объединяли две страны.

Господин Булатович рассказал Его Блаженству о деятельности Посольства его страны в Украине и о направлениях украино-сербских межгосударственных отношений.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поблагодарил господина Посла за его работу на благо украино-сербских отношений и пожелал Господней помощи в следующей дипломатической деятельности.

Источник: Inpress.ua
Сербия, УПЦ, Митрополит Онуфрий
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