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В Кривом Роге на горно-обогатительном комбинате открыли храм УПЦ

24.09.2019 / 15:02
В Кривом Роге на горно-обогатительном комбинате открыли храм УПЦ
На территории ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» освятили новый храм УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Во время Литургии представители духовенства и верующие молились о восстановлении мира в Украине

В Кривом Роге на территории ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» освятили новый храм УПЦ в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница".

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Криворожской епархии, освящение и первую литургию в храме 23 сентября совершил митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем.

Во время Литургии представители духовенства и верующие молились о восстановлении мира в Украине.

По завершении богослужения состоялся молебен и крестный ход вокруг нового храма, после митрополит Ефрем поблагодарил за труды Генерального Директора ОАО «ЦГОК» Шевчик Дмитрия Владимировича.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Кривой рог, новый храм
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