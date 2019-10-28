Епископ Виктор (Коцаба) рассказал, как за час можно изменить мир

За один час можно изменить мир.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) на страницах интернет-издания «Я-корреспондент».

Епископ Виктор рассказал, что за час «можно было бы принять решение не начинать Первую и Вторую мировые войны, можно было бы принять решение не сбрасывать атомную бомбу на японские города, можно было бы избежать Чернобыльской аварии, можно было бы... Впрочем, многое «можно было бы»».

По его словам, «многие из своих решений человек принимает в порыве гнева, эмоций, под влиянием различных обстоятельств», и «знать, что у тебя есть еще 1 час, – значит иметь еще одну причину для более вдумчивых поступков».

Владыка напомнил, что «Церковь всегда подчеркивала важность правильного отношения к времени», потому что «каждому из нас Господь отмерил определенное количество лет, месяцев, дней, часов, поэтому ответственное распоряжение ими являются одной из важных задач, которые стоят перед нами».

В качестве примера он привел слова апостола Павла из послания к Ефесянам (5 глава, 15-16 стих), в котором говорится о правильном отношении ко времени. Основываясь на них, владыка делает вывод, что «убежденность в достаточном количестве времени является обманчивой, лукавой. Время уходит слишком быстро, гораздо быстрее, чем нам кажется. Поэтому, нужно быть мудрыми, чтобы правильно относиться к тем часам или минутам, которые мы получаем от Бога».

Епископ Виктор подчеркнул, что «очень часто люди стремятся вернуть назад хотя бы один час или даже минуту, и не могут», потому что «время не возвращается».

Владыка призвал с пользой проводить «дополнительный час».

«Когда мы получаем «дополнительный час», давайте потратим его правильно – для добрых дел, благих мыслей и сердечных молитв. За один час мы можем помочь нуждающемуся, накормить голодного, напоить жаждущего и одеть бедного. А сколько добрых слов можно было бы сказать за этот час своим родителям, детям, родным, друзьям! 60 минут – это действительно очень много, ведь за это время можно не только пройти пять километров, но и стать ближе к Богу. Ближе на целую вечность!», - подчеркнул епископ Виктор.