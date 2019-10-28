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Капеллан ПЦУ представил новую «икону» с противоречивым смыслом

28.10.2019 / 15:20
Капеллан ПЦУ представил новую «икону» с противоречивым смыслом
Сергей Ткачук Источник: Фейсбук
На «иконе» изображен скандальный представитель УГКЦ Николай Мединский, который был одним из инициаторов захвата Свято-Благовещенского храма УПЦ в Коломые в 2017 году и известен рядом ненавистнических заявлений по отношению к Украинской Православной Церкви и ее верующим

В сети появилось изображение новой «иконы» Православной Церкви Украины - «Собор Святых капелланов».

Фото с изображением поделился капеллан ОУН Сергей Ткачук на своей странице в Facebook.

«На иконе изображены, как канонизированые, так и неканонизированные капелланы, которые трудились когда-то или трудятся сейчас на ниве служения Богу и своему народу» - написал Сергей Ткачук.

«Икона» была освящена год назад в Свято-Николаевской часовне УПЦ КП в Киеве и пожертвована одним из прихожан. На «иконе» изображен в том числе сам Сергей Ткачук.

Создатель «иконографического изображения» разместил на нем как представителей КП (ПЦУ), так и УГКЦ, что является не каноническим.

В частности, на «иконе» изображен скандальный представитель УГКЦ Николай Мединский, который был одним из инициаторов захвата Свято-Благовещенского храма УПЦ в Коломые в 2017 году и известен рядом ненавистнических заявлений по отношению к Украинской Православной Церкви и ее верующим.

Как ранее сообщалось в СМИ, священник и капеллан Мединский применял силу при захвате храма и называл верующих УПЦ «биомусором» и «русской гнилью».

В комментариях к своему посту в Фейсбук священник Ткачук на просьбу подписчика приехать и сфотографировать «икону» ответил, что «к нам приезжал Олесь Бузина и тоже фотографировал нашу часовню, а потом нас поносил на своем сайте, а через неделю после его критических публикаций Бог отправил его в ад».

Также капеллан похвастался другими фото «икон» от ПЦУ з изображениями Бандеры, Коновальца, Петлюры и иконой Богородицы «УНСОвской».

Источник: Inpress.ua
икона, пцу
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