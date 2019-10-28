Войти | Зарегистрироваться
15:44

понедельник,
28 октября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

ГБР получило разрешение на изъятие документов ОП в рамках расследования злоупотребления властью при назначении Гройсмана

28.10.2019 / 15:23
ГБР получило разрешение на изъятие документов Офиса президента в рамках расследования якобы злоупотребления властью должностными лицами при назначении в 2016 году Владимира Гройсмана премьером.

Об этом свидетельствует решение Печерского районного суда от 17 октября 2019 года

Дословно в решении суда: "Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в государственных органах Украины, злоупотребляя служебным положением, при отсутствии предусмотренных законодательством оснований, внесли в апреле 2016 году до Верховную Раду Украины представление на назначение Премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины".

В суде следователь указал, что в целях расследования уголовного преступления, возникла необходимость в исследовании предложения коалиции "Европейская Украина" по представлению президента о назначении на должность премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, а также других служебных документов, которые составлялись в ходе "сопровождения" указанных документов (служебные записки, справки).

Речь идет о документах Администрации президента, которая теперь называется Офисом президента.

Кроме того, согласно решению, следователи хотят изучить документы, касающиеся назначения на должность премьер-министра не только Гройсмана, а и Арсения Яценюка. Такая потребность продиктована желанием следователей сравнить процедуры принятия решений в обоих случаях.

Следственный судья Татьяна Ильева позволила ГБР изъять указанные документы в Офисе президента.

Напомним: 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Основанием для такого решения стало якобы отсутствие в Верховной Раде коалиции "Европейская Украина".

14 апреля 2016 Верховная Рада приняла пакетное постановление о принятии отставки премьера Арсения Яценюка и назначения главой правительства спикера Рады Владимира Гройсмана. За это проголосовали 257 депутатов

Источник 

Гройсман, ГБР, ОП
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.