ГБР получило разрешение на изъятие документов ОП в рамках расследования злоупотребления властью при назначении Гройсмана

Об этом свидетельствует решение Печерского районного суда от 17 октября 2019 года

Дословно в решении суда: "Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в государственных органах Украины, злоупотребляя служебным положением, при отсутствии предусмотренных законодательством оснований, внесли в апреле 2016 году до Верховную Раду Украины представление на назначение Премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины".

В суде следователь указал, что в целях расследования уголовного преступления, возникла необходимость в исследовании предложения коалиции "Европейская Украина" по представлению президента о назначении на должность премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, а также других служебных документов, которые составлялись в ходе "сопровождения" указанных документов (служебные записки, справки).

Речь идет о документах Администрации президента, которая теперь называется Офисом президента.

Кроме того, согласно решению, следователи хотят изучить документы, касающиеся назначения на должность премьер-министра не только Гройсмана, а и Арсения Яценюка. Такая потребность продиктована желанием следователей сравнить процедуры принятия решений в обоих случаях.

Следственный судья Татьяна Ильева позволила ГБР изъять указанные документы в Офисе президента.

Напомним: 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Основанием для такого решения стало якобы отсутствие в Верховной Раде коалиции "Европейская Украина".

14 апреля 2016 Верховная Рада приняла пакетное постановление о принятии отставки премьера Арсения Яценюка и назначения главой правительства спикера Рады Владимира Гройсмана. За это проголосовали 257 депутатов

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