В Церкви объяснили, почему некоторые монастыри не переходят на зимнее время

В воскресенье, 27 октября, Украина перешла на зимнее время, но в некоторых православных монастырях останется летнее время.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», с чем это связано и как перевод часов влияет на жизнь обители, рассказал преподаватель Киевской Духовной Академии протоиерей Владимир Долгих.

«Не могу сказать о каких-либо конкретных монастырях, так как у священноначалия каждой обители могут быть свои мотивы для соблюдения такого правила. Хочу выразить лишь общее соображение по данному вопросу.

Мы знаем, что в каждом монастыре есть свой распорядок дня, свой режим. Как правило, он выстраивается таким образом, чтобы сутки максимально заполнить послушаниями и молитвой и не оставить места для праздности. Вполне естественно, что каждый насельник обители привыкает к определенному ритму жизни, более того, под этот режим подстраиваются и биологические часы человека», - рассказал священник.

Протоиерей Владимир рассказал, как перевод часов влияет на жизнь монахов.

«Перевод времени при этом, каким бы незначительным он не казался, представляет собой дополнительную нагрузку для послушника или монаха, привыкшего жить по установленному распорядку. Насколько мне известно, это основная причина, почему некоторые обители продолжаю жить по «старому времени»», - объяснил священник.

Преподаватель Киевской Духовной Академии отметил, как новый временной режим влияет на жизнь православных приходов.

«В отношении приходских храмов данное правило не действует, так как людям все равно, не зависимо от собственных предпочтений или желаний приходится подстраиваться под новый режим. Получается, что расписание служб в воскресные и праздничные дни особой роли здесь уже не играют.

Я вполне допускаю, что у наместников монастырей и настоятелей храмов могут быть какие-либо другие мотивы отказа от перевода часов, но это уже частные, субъективные случаи, которые, в принципе, также имеют право на жизнь», - сказал священник.