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На Ровенщине депутаты выступили против пропаганды Хеллоуина

28.10.2019 / 11:56
На Ровенщине депутаты выступили против пропаганды Хеллоуина
Сессия Ровенского городского совета Источник: UA:Рівне
По результатам обсуждения, депутаты приняли решение рекомендовать запретить пропаганду Хэллоуина в Ровно, в том числе наружную рекламу, а также проведение каких-либо мероприятий, связанных с этим «праздником», в учебных заведениях и учреждениях культуры коммунальной собственности

Депутаты Ровенского городского совета рекомендовали запретить рекламу праздника Хэллоуин из-за провокационных рекламных плакатов в городе.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на UA:Рівне, решение было озвучено ректором Ровенской семинарии ХВЕ Александром Третьяком от лица всех христианских конфессий города.

«На рекламных плоскостях города - изображение девушки с порезанными венами на запястьях рук и окровавленное в крови лицо. Как представители разных церковных институтов нашего города, считаем, что такая реклама наносит вред для жителей нашего города, в частности детей и молодежи, ведь это, по сути - прямая пропаганда суицида и насилия. В украинской культуре есть много хороших праздников, поддержка которых была бы более уместной», - отметил Александр Третьяк.

Третьяк призвал депутатов обязать субъектов хозяйствования, которые распространяют такую рекламу, принять меры для приведения ее в соответствие с законодательством. Кроме того - запретить празднование этого праздника в системе учебных заведений Ровно, а также создать комиссию для контроля за соблюдением норм законодательства в сфере защиты общественной морали.

По результатам обсуждения, депутаты приняли решение рекомендовать запретить пропаганду Хэллоуина в Ровно, в том числе наружную рекламу, а также проведение каких-либо мероприятий, связанных с этим «праздником», в учебных заведениях и учреждениях культуры коммунальной собственности. «За» проголосовали 26 из 28 депутатов.

В свою очередь, администрация ТРЦ «Экватор» сообщила о демонтаже рекламных плакатов с изображением окровавленной девушки, размещенных на билбордах города и извинилась перед жителями города.

Как сообщается на официальном сайте ТРЦ «Экватор», «основной посыл сюжета планировался как анонс яркого грима, который ждет гостей этого события. Ни в коем случае мы не имели целью хоть как-то оскорбить ваши чувства».

В своем обращении администрация торгово-развлекательного центра подчеркнула, что «во время планирования мероприятия ориентировались на опыт стран, где такие праздники, как Halloween, активно празднуются много лет».

 

Источник: Inpress.ua
церковь, хеллоуин
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