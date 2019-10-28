Импичмент Трампа: в Конгрессе заслушали еще одного свидетеля, "достигли быстрого прогресса"

Об этом сообщае Reuters со ссылкой на два источника, а также Голос Америки.

В ходе показаний, которые продолжались около 8 часов, Рикер заявил, что в период с июня по август он не знал о том, что условиями предоставления помощи США и собственно президент Трамп могли оказывать давление на Киев для проведения расследования относительно политического конкурента Трампа.

По сообщению источников, Рикер отметил, что знал, что помощь была задержана, но не знал, почему. Рикер сообщил, что слышал, якобы противостоял оказанию помощи Украине начальник штаба Белого дома Мик Малвани.

Среди вопросов, о которых свидетельствовал Рикер, было также внезапное увольнение посла в Украине Мари Йованович. Согласно электронным письмам, переданным комитетам Конгресса ранее, Рикер пытался вмешаться в процесс, когда сторонники Трампа обвинили Йованович в нелояльности к президенту.

По информации двух источников, Рикер искал защиты для Йованович в Госдепартаменте, но получить ее не удалось.

После завершения слушаний глава Комитета по разведке Адам Шифф заявил, что законодатели "достигли быстрого прогресса" в расследовании импичмента. Детали, когда слушания перейдут на следующий этап открытых, Шифф не сообщил.

Демократы заявили, что Рикер подтвердил данные, собранные в ходе расследования дела об импичменте, не уточнив, о каких данных идет речь.

Комитеты назначили свидетельства Рикера на выходной день с целью не затягивать расследование. Мероприятия в рамках расследования, запланированные в Конгрессе на четверг и пятницу, 24, 25 октября, были отменены.

На этой неделе комитеты Конгресса планируют заслушать за закрытыми дверями еще нескольких свидетелей в деле об импичменте. В частности, во вторник в Конгресс должен прибыть Александр Виндман - главный эксперт Совета национальной безопасности Белого дома по Украине.

Президент США Дональд Трамп в серии сообщений в Twitter раскритиковал расследование и действия председателя Комитета по разведке Конгресса Адама Шиффа.

"Расследование в отношении Украины является таким же коррумпированным и ненастоящим, как и мусор, что было до того", - заявил он в субботу, 26 октября.

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