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Евросоюз согласился отложить Brexit на три месяца

29.10.2019 / 12:42
Страны-члены ЕС согласились отсрочить выход Великобритании из блока до 31 января 2020 года.

Об этом написал президент Европейского Совета Дональд Туск в Twitter.

"27 (стран-членов ред.) ЕС договорились принять просьбу Великобритании об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года", - написал Туск.

Он добавил, что соответствующее решение будет еще формализовано в письменном виде.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что страны-члены Европейского Союза готовы отсрочить выход Великобритании из блока до 31 января 2020 года.

Как сообщалось, глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности дать депутатам больше времени для обсуждения соглашения по Brexit при условии, если они согласятся на внеочередные выборы 12 декабря.

Источник 

Евросоюз, Туск, Brexit
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