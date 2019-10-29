Газета: Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу

Однако при этом один из собеседников издания заверил, что окончательное решение еще не принято, и "дискуссии продолжаются".

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В настоящее время его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

В рамках договора с конца февраля 2019 года американские военные самолеты начали регулярно проводить наблюдательные полеты над территорией России. Они стали первыми с ноября 2017 года.

С конца марта самолеты ВКС РФ также начали выполнять инспекционные полеты над территорией США.

В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длительный перерыв между полетами в рамках договора объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

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