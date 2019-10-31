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Импичмент Трампа: первый чиновник Белого дома дал показания в Конгрессе

31.10.2019 / 10:54
Чиновник Белого дома Александр Виндман сказал, что все присутствующие при разговоре президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского четко поняли, о чем просил американский лидер украинского коллегу.

Об этом сообщает "Голос Америки" с ссылкой на вступительную речь Виндмана

Александр Виндман первый из чиновников администрации Трампа, кто свидетельствовал перед Конгрессом. У администрации Трампа он занимает должность директора по вопросам Европы Совета национальной безопасности США.

Слушания состоялись за закрытой дверью.

Во вступительном слове чиновник отметил, что тезис о расследовании по Байденам (Джо Байдене и его сына Хантере –ред.) был озвучен еще во время встречи с украинцами 10 июля в Белом доме.

Виндман заявил, что сам звонок Трампа встревожил его еще больше.

Прямая речь: "Мне не казалось должным требовать, чтобы иностранное правительство расследовало американского гражданина, и я волновался о возможных последствиях для поддержки Украины со стороны США.

Я понял, если Украина таки начнет расследование по Байдену и Burisma это скорее всего расценят как игру в пользу одного партии, и Украина, безусловно, потеряет двухпартийную поддержку, которую она до сих пор имеет. Это все бы негативно повлияло бы на национальную безопасность США."

Так как Виндман родился в Украине, некоторые республиканцы упрекают его лояльность к стране своего рождения и даже шпионаже. Однако такие тезисы подверглись критике как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, так как Виндман служил в Ираке и получил награду "Пурпурное сердце".

Напомним: в расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд, временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор.

В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.

Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Источник 

США, импичмент, Трамп, Виндман
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