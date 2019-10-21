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15:19
Джонсон попросил руководство ЕС отсрочить Brexit
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13:50
Госдеп не нашел доказательств для обвинений Клинтон по делу о переписке
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11:15
Трамп назвал Хиллари Клинтон сумасшедшей и заявил, что ему нравятся россияне
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10:54
Клинтон назвала "фавориткой русских" кандидатку в президенты от демократов
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17:43
Саммит ЕС официально одобрил новое соглашение о Brexit
- 15:19
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18:09
Мораторий на проверки, лимиты для ФОПов, кассовые аппараты: Зеленский дал задание Кабмину
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14:42
Украинский суд снял арест с акций российского Сбербанка
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12:48
Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с замглавы МВФ и вице-президентом ВБ
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12:17
Зеленский подписал новую редакцию закона о публичных закупках
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09:42
Возвращение Коломойскому акций Приватбанка: суд приостановил рассмотрение дела
- 18:09
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11:46
Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах
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11:15
Кличко и лидеры всех фракций Киевсовета договорились провести сессию для решения острых для Киева вопросов
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10:23
Кличко: законопроект "О столице" разрушает местное самоуправление
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14:23
Кличко инициировал аудит всех подразделений КГГА и всех столичных КП
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18:14
Кличко инициировал консультации с главами фракций относительно вопроса досрочного прекращения полномочий Киевсовета
- 11:46
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17:51
"Те, кто важнее всего": MONATIK умилил трепетным фото с сыновьями в Австрии
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17:58
Лилия Подкопаева в коротких шортах умилила прогулкой с новорожденной доченькой
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17:59
Не узнать: в сети появились уникальные свадебные фото MARUV
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17:58
"Нереально красивые": Лилия Ребрик покорила сеть нежной фотосессией с дочками
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09:14
В Житомирской области цистерна влетела в автобус: 9 погибших
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В Одесской области маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 9 человек
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09:04
Вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Его задержали ФОТО
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09:02
Украинско-американские учения Rapid Trident-2019 стартовали на Львовщине
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09:01
Пленных украинцев встретили в "Борисполе". Как это было
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