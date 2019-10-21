Джонсон попросил руководство ЕС отсрочить Brexit

Об этом сообщают The New York Times, Twitter Дональда Туска

Джонсон направил письмо председателю Европейского Совета Дональда Туску, в котором попросил перенести дату Brexit и подчеркнул, что это может нанести ущерб интересам обеих сторон сделки.

В своем Twitter Туск подтвердил получение письма.

Дословно: "Запрос на отсрочку только пришел. Сейчас я начну консультироваться с лидерами ЕС относительно того, как реагировать."

Напомним: ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявлял, что не будет просить ЕС об отсрочке Brexit.

Британские депутаты 19 октября поддержали поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.

После этого голосования за соглашение с ЕС отложили до следующей недели.

Великобритания и Европейский Союз договорились о новом соглашении по Brexit только на этой неделе. Стороны сумели договориться о ключевой преграде и избежать "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

В сентябре депутаты британского парламента приняли закон, который блокирует выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем 31 октября и заставляет премьера просить о новой отсрочке Brexit.

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