Госдеп не нашел доказательств для обвинений Клинтон по делу о переписке

Об этом сообщает Reuters

Результаты расследования были обнародованы в пятницу офисом республиканского сенатора Чака Грассли.

Госдеп пытался выяснить, ставила ли под угрозу Клинтон секретную информацию при использовании личной электронной почты.

Напомним: скандал в связи с электронной почтой Хиллари Клинтон, когда она занимала пост госсекретаря, разгорелся в марте 2015 года. Выяснилось, что она в нарушение установленных требований вела служебную переписку с личной учетной записи электронной почты.

Однако, генеральная прокуратура США не рекомендовала возбуждать дело против Клинтон.

Позже в Госдепартаменте США заявили, что возобновят расследование дела против бывшего госсекретаря и кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае его победы на выборах, Хиллари Клинтон "была бы в тюрьме" из-за дела об электронной переписке. Однако в дальнейшем он заявил, что не хочет проводить расследование касательно Клинтон.

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