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В Брюсселе послы 27 стран ЕС согласны на очередную отсрочку Brexit

25.10.2019 / 16:18
Страны-участницы Европейского Союза согласились с необходимостью очередной отсрочки выхода Британии из союза, но пока не утвердили новую дату, на которую переносится Brexit, передают западные СМИ.

"Все (постпреды ЕС - ред.) согласились с необходимостью продления (даты выходы Великобритании из ЕС - ред.) для того, чтобы избежать Brexit без соглашения", - приводят СМИ слова неназванного европейского чиновника.

Однако, по его данным, новая дата пока не выбрана. "Продолжительность отсрочки по-прежнему обсуждается", - сказал он.

Еще один источник в структурах ЕС сообщил о том, что стороны все же склоняются к переносу даты выхода Великобритании на три месяца.

Ожидается, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) вновь соберется, чтобы обсудить вопрос отсрочки Brexit.

Европейское издание "Политико", в свою очередь, также пишет о том, что дипломаты и чиновники в ЕС уверены в том, что выход Великобритании 31 октября не состоится. "Brexit не произойдет в конце октября", - сказал изданию высокопоставленный европейский чиновник.

Газета напоминает, что ранее председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что будет советовать лидерам стран ЕС согласиться перенести Brexit на 31 января 2020 года.

Однако, как отмечает издания, Франция будет, вероятно обсуждать возможность менее продолжительной отсрочки.

"Чиновник в ЕС говорят, что какой бы ни был результат этих обсуждений, очевидно то, что (премьеру Великобритании - ред.) Джонсону не удастся выполнить свое обещание и осуществить Brexit 31 октября", - говорится в сообщении "Политико".

Ранее в палате общин предварительно одобрили соглашение по Brexit, но в то же время отказались от предложения правительства завершить ратификацию в нижней палате британского парламента за три дня. В связи с этим Джонсон сообщил, что будет консультироваться с лидерами стран ЕС насчет дальнейших шагов. Кроме того, в ожидании результата этих консультаций, он заявил о приостановке процедуры ратификации сделки.

Источник

Brexit
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