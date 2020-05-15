Кабмин разрешил работу вещевых рынков

Об этом сообщает правительственный портал

Кабинет министров 14 мая принял изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которые позволят возобновить работу непродовольственных рынков.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения позволят обеспечить полное торговое обслуживание населения, в частности, посредством работы непродовольственных рынков.

Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Решение вступит в силу после опубликования.

Президент Владимир Зеленский поддерживает открытие непродовольственных рынков при условии соблюдения требований безопасности.

Прямая речь: "Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения".

Напомним, с 1 мая в Украине разрешили работать продуктовым рынкам, если подтверждено соблюдение на них противоэпидемических требований. С 11 мая разрешено посещать парки, парикмахерские, открытые террасы кафе и ресторанов и тому подобное. С 22 мая центральная власть надеется начать второй этап послаблений карантина.

Во Львове решили 15 мая открыть непродовольственные рынки, магазины одежды и обуви с выходом на улицу, а 18 мая – магазины одежды, белья и обуви в торговых центрах.

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