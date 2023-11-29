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Кулеба наголошує на необхідності вирішення питання імунітетів путіна, мішустіна та лаврова

29.11.2023 / 13:19
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на необхідності вирішення питання імунітетів так званої "трійки": російського диктатора володимира путіна, його прем’єр-міністра михайла мішустіна та міністра закордонних справ сергія лаврова.

Про це він сказав виступаючи у Європейському Парламенті в Брюсселі на конференції "Справедливість і відповідальність за війну росії проти України. Рекомендації та шлях вперед", передає УНН з посиланням на МЗС.

В МЗС відзначили, що Дмитро Кулеба окремо наголосив на необхідності розв'язання питання імунітетів так званої "трійки": владіміра путіна, його Прем’єр-міністра та міністра закордонних справ.

Окрім того, він зазначив, що якщо дозволити путіну та його соратникам уникнути відповідальності за злочини, ми приречемо дітей жити у світі, повному війн і несправедливості.

"Злочин агресії проти України скоєно. Він має бути покараний. Якщо ми дозволимо путіну та його соратникам уникнути відповідальності за злочини, ми приречемо наших дітей жити у світі, повному війн і несправедливості. Маємо відкласти всі політичні та правові розбіжності та створити повноцінний Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України", - заявив Кулеба.

Кулеба заявив, що потрібно відкласти всі політичні та правові розбіжності та створити повноцінний Спеціальний трибунал за злочин агресії рф проти України.

Кулеба
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