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Боррель: В Україну приїде місія ЄС для обговорення зобов'язань у сфері безпеки

29.11.2023 / 09:10
Боррель: В Україну приїде місія ЄС для обговорення зобов'язань у сфері безпеки
Наступного тижня місія ЄС вирушить до Києва для обговорення з українською стороною пропозицій щодо зобов'язань у сфері безпеки Україні.

Про це повідомив Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Ми просунулися в питанні наших зобов'язань щодо гарантування безпеки України. Рада затвердила структуру. Сьогодні ми почали це обговорювати. А наступного тижня заступник генерального секретаря з безпеки та оборони вирушить до Києва, щоб поділитися цим із нашими українськими колегами, щоб у мене була можливість представити це Раді ЄС до закінчення року", - сказав Боррель на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Брюсселі.

Раніше Боррель повідомив, що на початку грудня місія Європейського Союзу відвідає Україну для обговорення пропозицій можливих гарантій Співтовариства Києву у сфері безпеки.

"Як вам відомо, на останній Раді ЄС я отримав завдання від європейських лідерів розробити безпекові зобов'язання Європейського Союзу перед Україною. Ми працюємо над цим із країнами-членами. На початку місяця я направлю до України місію, щоб обговорити з українцями наші пропозиції. Якщо я зможу поїхати, я був би дуже радий, але в будь-якому разі заступник генерального секретаря з питань безпеки і оборони поїде до України і представить пропозиції, які держави-члени все ще обговорюють", - сказав Боррель.

Боррель
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