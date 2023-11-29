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Віцепрезидентка ЄК: Мала честь обговорити приєднання України до ЄС з представниками українського парламенту

28.11.2023 / 18:30
У понеділок, 27 листопада, в Києві перебуває з візитом віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова.

Вона обговорила з нардепами Верховної Ради питання вступу України до Євросоюзу.

У соціальній мережі Х Юрова зазначила, що “якість та швидкість мають значення”.

«Мала честь обговорити приєднання України до Євросоюзу з представниками всіх політичних груп українського парламенту», – уточнила вона.

Юрова нагадала, що Єврокомісія в своєму звіті щодо прогресу України рекомендувала до березня 2024 року зосередитися на роботі за чотирма пріоритетними напрямками. Йдеться про: боротьбу з корупцією, так звану деолігархізацію; регулювання лобістської діяльності; дотримання прав меншин.

Юрова
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