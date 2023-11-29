Ігнат: Негода не є повною перешкодою для російських атак

Але у ворога можуть виникати певні складнощі, заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат.

"Єдине - що через перепад температур з плюсу в мінус може бути обмерзання окремих елементів. Це може вплинути на аеродинамічні якості самого планера і він може впасти. Поривчастий та штормовий вітер істотно впливає на роботу пілотованої авіації та дронів", - розповів він.

Щодо української системи протиповітряної оборони, жодних перешкод для її роботи нинішня погода не становить.

"Виняток - мобільні групи, яким негода може ускладнити роботу", - додав Ігнат.