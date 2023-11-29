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Ігнат: Негода не є повною перешкодою для російських атак

28.11.2023 / 17:27
Негода, яка останні кілька днів спостерігається в Україні, не є повною перешкодою для російських атак дронами та ракетами.

Але у ворога можуть виникати певні складнощі, заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат.

"Єдине - що через перепад температур з плюсу в мінус може бути обмерзання окремих елементів. Це може вплинути на аеродинамічні якості самого планера і він може впасти. Поривчастий та штормовий вітер істотно впливає на роботу пілотованої авіації та дронів", - розповів він.

Щодо української системи протиповітряної оборони, жодних перешкод для її роботи нинішня погода не становить.

"Виняток - мобільні групи, яким негода може ускладнити роботу", - додав Ігнат.

Ігнат
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