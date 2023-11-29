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Мінцифри: Вже понад 6 тисяч українців подали заяви про зруйноване майно за програмою "єВідновлення"

28.11.2023 / 16:25
В Україні розширюють можливості послуги "єВідновлення". З 27 листопада послуга доступна для співвласників зруйнованого житла, тоді як раніше компенсацію могли отримати лише одноосібні власники.

В Україні розширюють можливості послуги "єВідновлення". З 27 листопада послуга доступна для співвласників зруйнованого житла, тоді як раніше компенсацію могли отримати лише одноосібні власники.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Для того, щоб сервісом могли скористатися співвласники зруйнованого житла, в застосунку потрібно подати одну спільну або декілька окремих заяв.

Після цього комісія органу місцевого самоврядування опрацює заяву та визначить суму компенсації. Кожен співвласник отримає виплату відповідно до його частки і зможете використати кошти як окремо, так і обʼєднати їх з іншими співвласниками і знов придбати спільну будівлю.

В Мінцифрі нагадують, що для того, щоб скористатися сертифікатом, потрібно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості за згодою всіх співвласників після того, як кожен з них отримає свій сертифікат.

"Вже понад 6 тисяч українців подали заяви про зруйноване майно, для отримання компенсації за програмою "єВідновлення" й придбання нової квартири чи будинку. З них 827 людей вже мають згенеровані сертифікати, які підтверджують суму компенсації", - повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

єВідновлення
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