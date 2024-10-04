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Мінрозвитку громад: Заяву на отримання компенсації за знищене житло можна подати через «Дію» та ЦНАП

09.10.2024 / 10:12
Уряд оновив програму «єВідновлення»: відтепер заяву на отримання компенсації за знищене житло можна подати через «Дію» та ЦНАП.

Про це повідомило у Фейсбуці Міністерство розвитку громад та територій України, передає Укрінформ.

«Відтепер громадяни, чиє житло було знищене внаслідок бойових дій, можуть подати заяву на отримання житлового сертифікату або виплати для відбудови на власній земельній ділянці в межах програми «єВідновлення» через центри надання адміністративних послуг та портал «Дія», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це оновлення дозволить отримати компенсацію тим людям, які раніше не могли скористатись послугою в мобільному застосунку. Зокрема, надасть змогу подати заяву уповноваженим та законним представникам власників знищеного житла та особам без РНОКПП (реєстраційного номеру облікової картки платника податків).

Подати заяву на отримання компенсації можна через будь-який ЦНАП, а не лише той, що розташований у громаді, де розміщене знищене житло.

Заяву на отримання житлового сертифікату «єВідновлення» можуть подати громадяни, чиє знищене житло знаходиться на деокупованій території. Така можливість також доступна у випадку, якщо житло було знищене в громаді, яка знаходиться в зоні бойових дій, проте лише якщо безпекова ситуація дозволяє комісії провести обстеження такого житла.

Як подати самостійно заяву на порталі «Дія»:

  • Натисніть Подати заяву в послузі Компенсація за пошкоджене або знищене майно. Для цього зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті на порталі diia.gov.ua.
  • Виберіть об'єкт, за який хочете отримати компенсацію.
  • Оберіть тип компенсації Житловий сертифікат чи Грошова виплата. Другий тип доступний для власників знищених приватних будинків, які хочуть відбудуватися на власній земельній ділянці.
  • Дайте відповіді на анкетні запитання.
  • Перевірте та підпишіть заяву. Якщо майно було знищене, приєднання до заяви співвласників не є обов'язковим. Кожен співвласник може отримати компенсацію в межах подання окремих заяв.

Нагадаємо, за програмою «єВідновлення» вже видано 10,5 тисяч житлових сертифікатів, 4,2 тис. сертифікатів було реалізовано і їх власники придбали нові домівки.

ЦНАП, Дія, єВідновлення
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