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Зеленський: Визначили пріоритети для нашого ОПК на наступний рік

09.10.2024 / 09:10
Учасники Ставки верховного головнокомандувача обговорили питання забезпечення сил оборони України зброєю і військовою технікою, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Визначили пріоритети для нашого ОПК на наступний рік. Це, зокрема, ракети, дрони, снаряди, а також активне залучення інвестицій від партнерів", - написав Зеленський у телеграмі у вівторок.

За його словами, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів про потреби армії до кінця поточного року і на перспективу.

"Доповіді всіх учасників процесу щодо того, як ці потреби забезпечити: що ми придбаємо, що отримаємо від союзників, що виробимо самостійно. Доповідали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, інші", - зазначив Зеленський.

ОПК, Зеленський
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