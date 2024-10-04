Зеленський: Визначили пріоритети для нашого ОПК на наступний рік

"Визначили пріоритети для нашого ОПК на наступний рік. Це, зокрема, ракети, дрони, снаряди, а також активне залучення інвестицій від партнерів", - написав Зеленський у телеграмі у вівторок.

За його словами, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів про потреби армії до кінця поточного року і на перспективу.

"Доповіді всіх учасників процесу щодо того, як ці потреби забезпечити: що ми придбаємо, що отримаємо від союзників, що виробимо самостійно. Доповідали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, інші", - зазначив Зеленський.