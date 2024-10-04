Цього року на IT-спеціальності подали на 25% менше заявок, ніж торік, - дослідження

Про це йдеться в дослідженні DOU.

ІТ-спеціальності залишаються одними з найбільш популярних серед українських абітурієнтів. Цьогоріч три ІТ-спеціальності увійшли до десятки найпопулярніших серед абітурієнтів в Україні:

"Комп’ютерні науки";

"Інженерія програмного забезпечення";

"Кібербезпека та захист інформації".

Аналітики DOU зазначають, що попри неабияку популярність серед абітурієнтів, кількість заяв на вступ цього року зменшилась майже на 40 тисяч, або на 24%, порівняно з 2023 роком. Ці зміни передусім пов’язані зі зменшенням кількості вступників в університети: у 2024 році їх майже на третину менше, ніж у 2023 році.

Також повідомляється, що кількість першокурсників на ІТ-спеціальностях за державним замовленням цього року зменшилась на 20%, з 15 тисяч до 12 тисяч. Кількість контрактників впала ще сильніше: у 2024 році їх стало менше на 38%, 12 тисяч проти майже 20 тисяч рік тому.

Аналітики виявили, що менше вступників стало на всі спеціальності.

Найбільше падіння — на спеціальність "Електронні комунікації та радіотехніка": цього року на неї вступило на 64% менше абітурієнтів, ніж минулого. Передусім через контрактників: цього року їх лише 371 проти 2403 рік тому.

Серед бюджетників найсильніше впав набір на спеціальність "Комп’ютерна інженерія": цього року на неї вступили 874 студенти проти 1611 торік.

Найменше падіння кількості вступників спостерігалося за спеціальністю "Кібербезпека і захист інформації": цьогоріч на неї вступило на 10% менше абітурієнтів, ніж торік.

Аналітики DOU визначили, що кількість заявок на вступ і кількість першокурсників у найбільших університетах, які готують ІТ-фахівців, знизилася.

В абсолютних показниках найбільше падіння кількості заявок — у Національному авіаційному університеті (на 3568, або 46%, менше заявок, ніж торік), КПІ ім. Сікорського (-3548 заявок, −22%) і Львівській політехніці (-2 987 заявок, −22%).

Найбільше падіння кількості зарахованих студентів, порівняно з минулим роком, — у Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій (ДУІКТ, колишній ДУТ). Цього року в цей ЗВО вступили 846 абітурієнтів проти 1790 рік тому (на 53% менше). На 526 менше студентів вступило до Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ, на 39%), на 494 — в Національний авіаційний університет (на 48%), на 469 — у Львівську політехніку (падіння на 22%). В КПІ ім. Сікорського вступило на 351 абітурієнта менше (на 13%).

Водночас деяким університетам цього року вдалося збільшити кількість заявок і вступників попри суттєве зменшення кількості вступників у країні.

Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" цьогоріч набрав на 50 студентів більше, ніж минулого року. Університет переважно готує за контрактом фахівців зі спеціальності "Кібербезпека і захист інформації".

Схожий результат у "Могилянки": цьогоріч тут на 47 (або на 27%) більше першокурсників на ІТ-спеціальностях. Зростання відбулося і на звичних для цього університету спеціальностях — "Інженерія програмного забезпечення", "Комп’ютерні науки", "Кібербезпека та захист інформації", і завдяки відкриттю нового напряму навчання — спеціальності "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології".