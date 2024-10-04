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Шмигаль подякував Словаччині за готовність надати техніку для розмінування

08.10.2024 / 16:25
Україна розраховує на запуск спільного зі Словаччиною виробництва машин розмінування з локалізацією у нашій державі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль журналістам за результатами других міжурядових консультацій зі Словаччиною 7 жовтня.

«Співпраця в питаннях безпеки та оборони. Тут є позитивна динаміка. Нещодавно українська компанія уклала угоду з європейським партнером, виробничі потужності якого розміщені в Словаччині, про збільшення виробництва снарядів калібру 155», – сказав він.

Прем’єр-міністр зауважив, що наразі очікуються нові оборонні контракти на рівні підприємств.

«Окремо розраховуємо на запуск спільного виробництва інженерної техніки з локалізацією в Україні», – сказав Шмигаль.

За словами прем’єра, йдеться про машини розмінування Божена.

Серед іншого, Шмигаль подякував Словаччині за готовність надати техніку для розмінування, яка вже є в наявності.

Шмигаль, розмінування, Словаччина
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